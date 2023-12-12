Андрій Балога задекларував 554 тис. грн зарплати

Міський голова Мукачева Андрій Балога опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Андрій Балога задекларував 554 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 506,8 тис. грн. Також він тримає вдома 622,5 тисячі євро готівкою.

У власності Андрія Балоги будинок площею 470 м2 і вартістю понад 1,8 млн грн, рибник, 7 земельних ділянок і майновий комплекс, загальною вартістю понад 1,7 млн грн, якими він володіє разом з дружиною та братом. У декларації політика за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина міського голови Мукачева Едіта Балога задекларувала понад 4,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності, садовий будинок вартістю понад 374 тис. грн і дві Audi Q8, загальною вартістю понад 6,8 млн грн, що належать підприємствам, в яких вона є засновником. Також Едіта Балога тримає вдома 18,9 млн грн готівкою.

Також у декларації Андрій Балога знову вказав про позику у 30 млн грн, яку він отримав у 2014 році від Івана Лилика. Останній згідно з даними YouControl є керівником 8 підприємств, у тому числі «Старовинного замку», яке заснувала дружина міського голови Мукачева Едіта Балога.