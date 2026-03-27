Помічника нардепа Юрія Камельчука затримали за розкрадання вугілля на Львівщині
Начальник охорони шахти «Надія» Дмитро Даренський виявився співучасником схеми
Серед затриманих за розкрадання вугілля з шахти «Надія» на Львівщині є депутат Шептицької міськради, голова фракції «Слуга народу» Дмитро Даренський, який також є помічником нардепа Юрія Камельчука. Слідство інкримінує йому співучасть у розкраданні понад 440 тонн вугілля на понад 2,2 млн грн.
У п’ятницю, 27 березня, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та обласна прокуратура повідомили про викриту схему розкрадання вугілля на шахті «Надія» на суму понад 2,2 млн грн. За дами джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, підозри отримали:
- в.о. начальника технологічного комплексу ПрАТ «Шахта Надія» Роман Карпів,
- начальник охорони ПрАТ «Шахта Надія» Дмитро Даренський,
- начальник дільниці ПрАТ «Шахта Надія» Богдан Стецюк.
Дмитро Даренський працює начальником охорони шахти (фото фейсбуку)
Варто зауважити, що 44-річний Дмитро Даренський є депутатом Шептицької міськради, головою фракції «Слуга народу», а також помічником на громадських засадах народного депутата від «Слуги народу» Юрія Камельчука.
ZAXID.NET спробував отримати коментар у нардепа Юрія Камельчука з приводу згаданого затримання, однак на телефонні дзвінки він не відповідав.
Трьом затриманим посадовцям шахти інкримінують розтрату майна та підробку офіційних документів (ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.