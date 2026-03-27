Троє посадовців шахти розікрали вугілля на понад 2,2 млн грн

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами викрили схему розкрадання вугілля на шахті «Надія» на Львівщині. За версією слідства, троє керівників підрозділів шахти організували збут необлікованого вугілля на понад 2,2 млн грн.

Як повідомили у п’ятницю, 27 березня, у ДСР та прокуратурі Львівщини, упродовж серпня-вересня 2025 року троє службовців з числа керівництва вугледобувного підприємства заробляли на реалізації необлікованого вугілля.

За даними слідства, до складу злочинної групи увійшли:

організатор – у різний період часу він виконував обов’язки начальника зміни, а згодом – начальника дільниці на підприємстві;

виконавець – виконувач обов’язків начальника дільниці на підприємстві;

пособник – начальник підрозділу охорони об’єкта підприємства, депутат однієї з міськрад Львівщини.

Учасники групи підробляли документацію та вносили неправдиві дані до товарно-транспортних накладних та звітів, приховуючи фактичні об’єми вугілля. Вугілля вивозили з території підприємства вантажівками, вказуючи в документах вагу, занижену в кілька разів від реальної.

З шахти вивезли понад 440 тонн необлікованого вугілля

«Такі махінації дозволили незаконно вивезти з території шахти майже 440 тонн вугілля. Внаслідок неправомірних дій службовців шахті було завдано збитків на понад 2,2 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Учасникам групи повідомили про підозри в розтраті майна та підробці офіційних документів (ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. За даними ZAXID.NET, на розкраданні вугілля викрили посадовців шахти «Надія».