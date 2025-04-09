Назарій Павлій є депутатом райради від партії «Слуга народу»

Голова Хустської районної ради 38-річний Назарій Павлій пішов з посади за власним бажанням. Про це політик повідомив у Facebook 8 квітня.

«З листопада 2020 року мав честь працювати головою. Це були непрості, але дуже цінні роки. Ми разом проходили крізь виклики війни, пандемії, адміністративної реформи й трансформації», – зазначив Назарій Павлій.

Додамо, що 37-річний політик є уродженцем села села Рокосово Хустського району.

Після закінчення Львівського національного університету імені Івана Франка працював помічником судді Хустського районного суду та адвокатом. У 2015 році Назарій Павлій очолив Хустську РДА, а в 2020 році його обрали депутатом райради від партії «Слуга народу».

У 2024 році на посаді голови районної ради Назарій Павлій заробив 559 тис. грн. У цьому ж році разом з дружиною купив 4 земельні ділянки та задекларував 197 тис. доларів готівкою.