В Івано-Франківську оголосили дев’ять тендерів на поточний ремонт доріг на загальну суму майже 50 млн грн. Йдеться про оновлення покриття на центральних вулицях, бульварі та одному з ключових шосе міста. Замовником у всіх випадках є департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради. Інформацію про тендери оприлюднили в системі Zakupivli.pro.

Найбільші очікувані вартості мають три локації: ремонт на вул. Олександра Довженка – майже 10 млн грн (подання заявок триває до 8 березня), 7,8 млн грн планують витратити на ремонт вул. Володимира Івасюка (подання заявок триває до 7 березня) та 7,8 млн грн – на вул. Євгена Коновальця (подання заявок до 12 березня).

Понад 10 млн грн передбачили ще на дві вулиці:

вул. Незалежності – близько 5,9 млн грн (подання заявок до 10 березня);

вул. Степана Бандери – близько 5,6 млн грн (подання заявок до 11 березня).

Ще кілька тендерів оголосили на ремонт таких доріг:

Північний Бульвар – близько 4,5 млн грн (подання заявок до 17 березня);

вул. Симона Петлюри – близько 4,1 млн грн (подання заявок до 13 березня);

Калуське шосе – близько 3,3 млн грн (подання заявок до 14 березня);

перехрестя вул. Галицька – Горбачевського – Калуське шосе – близько 800 тис. грн (подання заявок до 18 березня).

Усі закупівлі стосуються поточного ремонту – тобто оновлення зношеного покриття без повної реконструкції вулиць. Після завершення періоду подання заявок у департаменті мають обрати підрядників, які виконуватимуть роботи.