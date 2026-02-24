Фірма у змові з начальником продслужби постачала зіпсовані продукти, а той приймав їх за відкати

У справі про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин в розкраданні грошей на харчування військовослужбовців фігурує ТОВ «Буський консервний завод» зі Львівщини. За минулі роки підприємство, попри негативні відгуки військових, отримало від ДОТ замовлень на продукти на понад 15 млрд грн.

Про це в понеділок, 23 лютого, на своїй фейсбук-сторінці повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України Тетяна Ніколаєнко.

Вона також підтвердила, що йдеться про начальника продслужби 25-ї бригади 31-річного Костянтина Свиридова, як раніше повідомлялось у медіа.

«Але сам би Свиридов нічого б не зробив, для цього треба була воля керівників частини (в нашому випадку 25 ОДШБр) і хабар від постачальника. Постачальника досі ніхто не назвав, хоча я вже задовбалась чути цю назву за останні два тижні. Це «Буський консервний завод», відомий військовим якістю своєї тушонки (за 2024 – найбільше рекламацій), а фейсбуку – тим, що керівник цього заводу допоміг сховати Гринкевичам майно від конфіскації», – написала Тетяна Ніколаєнко.

ТОВ «Буський консервний завод», як писав ZAXID.NET в матеріалі «Досвідчені у схемах, бізнесі і виживанні», через одного зі співвласників пов’язаний зі скандальною родиною Гринкевичів, що також наживалась на закупівлях для ЗСУ.

58% частки Буського консервного заводу, за даними системи YouControl, належать Олені Мурановій із Житомира, 23,8% – львів’янину Роману Солов’ю, 18,14% – Олександру Лапшину. Раніше фірма була зареєстрована в Буську на Львівщині, але торік її перереєстрували в Києві.

Саме Олександр Лапшин допоміг дружині Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир – наступного дня після арешту бізнесмена Лапшин позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під їх заставу. А на нерухомість, що перебуває в заставі, не можна накладати арешт.

Крім того «Буський консервний завод» у 2019 році був фігурантом справи про постачання Нацгвардії консерв, якими отруїлися більше півсотні військових у Львові.

Активним учасником державних торгів підприємство стало в 2024 році. Тоді воно уклало договорів з ДОТ на постачання продуктів для військових частин на понад 5,8 млрд грн. У 2025 році сума контрактів з ДОТ становила вже понад 10 млрд грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 лютого працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин, який фігурує у справі про розкрадання грошей, виділених на харчування військовослужбовців. Майор Свиридов за незаконно отримані гроші придбав апартаменти на Балі, а також купив брендовий одяг щонайменше на 2,5 млн грн.

За версією слідства, посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника. Військовим, зокрема на передову, постачали неякісні та зіпсовані овочі й фрукти. За приймання такої продукції та ігнорування претензій посадовець отримував відкати, які могли сягати до 50% вартості постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди, за попередніми оцінками, перевищувала 1 млн грн.