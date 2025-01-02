Договори про харчування ДОТ і дві фірми з Львівщини уклали на пів року

У грудні державне підприємство Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) уклало договори на постачання продуктів ЗСУ у першому півріччі 2025 року із ТОВ «Міт Пром» і ТОВ «Буський консервний завод». Загальна сума договорів, що оприлюднені в системі державних закупівель Prozorro, становить 8,36 млрд грн.

Так, «Буський консервний завод» у 2025 році має забезпечити ЗСУ в Сумській і Харківській областями за двома договорами. В одному ідеться про 21,196 млн комплектів харчування для військових і 4170 комплектів для харчування штатних тварин на загальну суму 2,859 млрд грн (по 112,4 грн за комплект без ПДВ).

В другому договорі між ДОТ і Буським заводом ідеться про 9,998 млн комплектів харчування для військових і 1970 комплектів харчування для тварин на загальну суму 1,417 млрд грн (по 118,1 грн за комплект без ПДВ).

ТОВ «Міт Пром» і ДОТ також уклали два договори на 2025 рік. В одному ідеться про 22,595 млн комплектів харчування для людей і 4440 комплектів харчування для штатних тварин на загальну суму 2,984 млрд грн (по 110,05 грн за комплект без ПДВ). В іншому – про 8,198 млн комплектів харчування для людей і 1610 комплектів для харчування штатних тварин на суму 1,099 млрд грн (по 111,75 грн за комплект без ПДВ).

В усі комплекти харчування для військових входять свіжі і заморожені чи консервовані овочі і фрукти, крупи, макарони, м’ясні і ковбасні вироби, солодощі – джеми, шоколад, набіл, горіхи тощо.

Що не так із постачальниками

ТОВ «Буський консервний завод» пов’язують зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який раніше був постачальником ЗСУ і якого судитимуть за розкрадання і неякісні закупівлі.

18,4% частки статутного капіталу Буського консервного заводу, за даними системи YouControl, належать Олександру Лапшину. Саме він допоміг дружині бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир, ішлося в розслідуванні Hromadske. Олександр Лапшин наступного дня після арешту Ігоря Гринкевича позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. А на нерухомість, що перебуває в заставі, не можна накладати арешт.

ТОВ «Міт Пром» пов’язують з не менш скандальною постачальницею ЗСУ Тетяною Глиняною, яка завищувала ціни на закупівлях. Фірма «Міт Пром» суборендує склади у ТОВ «Міт Мікс» Назарія Березюка та Олександра Дмитревича із групи Тетяни Глиняної. «Міт Мікс», у свою чергу, орендує їх у Ірини Кут та Олени Березюк.

Окрім того, Бюро економічної безпеки підозрює посадовців ТОВ «Міт Пром» в ухиленні від сплати податків, а бухгалтерку фірми затримали із 4,7 млн євро готівкою в багажнику.