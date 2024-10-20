Військові часто скаржаться на якість риби, м'яса та овочів

Державний оператор тилу, що займається забезпеченням військових, відкликав партію замороженої курятини від львівського ТОВ «Міт Пром». Це сталося після того, як член антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея 18 жовтня оприлюднив фото цього м’яса із голкою всередині.

Фото курятини для військових з допису Геннадія Кривошеї

«Буде проведено розслідування. Всю партію відізвали. Також контрактом передбачені штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута», – повідомили представники ДОТ у коментарі до допису Геннадія Кривошеї.

Коментар ДОТ під дописом Геннадія Кривошеї

Директорка програми харчування ДОТ Галина Літош також прокоментувала цей випадок 19 жовтня в ефірі Суспільного мовлення. Вона повідомила, що внутрішнє розслідування вже почалося.

Окрім того, Галина Літош розповіла, що скарги військових на якість м’яса і риби часто пов’язані з тим, що в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня вологи в цих продуктах. За її словами, ДОТ напрацював документ, що регулюватиме кількість вологи в охолодженій і замороженій рибній і м’ясній продукції і наступного тижня його представить Міноборони.

Також представниця ДОТ анонсувала зміни в перевірці продуктів, що постачаються ЗСУ, з 2025 року.

ТОВ «Міт Пром» зі Львова, за даними YouControl, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею і виробництвом м’яса. Власницею фірми є Ольга Михайлова.

У 2024 році ТОВ «Міт Пром» і ДОТ уклали договори (тут, тут і тут) на постачання продуктів на друге півріччя. Загальна сума договорів між ДОТ і львівською фірмою становить майже 3,4 млрд грн. Ідеться про понад 26 млн комплектів харчування за каталогом для військових і про понад 10 тис. комплектів їжі для штатних тварин військових частин.

На початку серпня ТОВ «Міт Пром» поскаржилося на те, що правоохоронці перешкоджають їхній роботі, що може вплинути на постачання продуктів військовим. А вже 9 серпня БЕБ повідомило, що його співробітники у Київській області виявили та вилучили 4,7 млн євро готівкою у бухгалтерки підприємства, що постачає продукти для Міноборони. Жінка везла гроші в багажнику і не змогла пояснити, звідки вони. Ішлося про львівське ТОВ «Міт Пром».

Раніше сайт «Наші гроші» знайшов деякі зв’язки «Міт Прому» зі скандальною підприємицею Тетяною Глиняною, яка заробляла на постачанні Міноборони за завищеними цінами і купила чотири готелі в Хорватії.

Додамо, що нещодавно ДОТ розірвав угоди із ТОВ «Трейд Граніт інвест», що постачало ЗСУ неякісні консерви.