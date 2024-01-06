Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна, виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт. Про це пише видання «NV Бізнес».

Як повідомляється, знайомі з роботою готельного бізнесу в Спліті джерела видання поінформували про те, що щонайменше три готелі в центрі цього курортного міста у Хорватії отримали нову власницю з України.

Глиняну називають лідеркою одної з найбільших бізнес-груп, що постачають харчі Збройним силам України з грудня 1995 року.

«Донедавна на позиції компаній, що наближені до неї та її родичів, не впливали ані зміни міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне російське вторгнення на територію Україні», – пише видання.

Журналісти зясували, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній «Zen Adria d.o.o.», «Pigment d.o.o.», «Mimoza d.o.o.». А у ще одній фірмі «Nazarii d.o.o.» вона стала засновницею у 2016 році. Саме ці фірми володіють низкою готелів у Спліті, а саме:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

У 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація, а біля Ora ведеться будівництво. За даними агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі хорватського міста потрібно більше 10 млн євро.

«Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод», – розповів на умовах анонімності співрозмовник видання, який став свідком однієї з таких нарад.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Це, зокрема, ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020–2023 роках).

В актуальних контрактах з Міноборони ціни харчів «Гранд консалту» є завищеними. Зокрема, у підписаному контракті за друге півріччя 2023 року звичайну гречку постачали за ціною 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. Водночас роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Зокрема, у липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн, а подекуди і до 26 грн за кілограм.

Також до складу «білоцерківської групи» входять й інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ «Актив компані», яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Її власник Олександр Дмитревич є бізнес-партнером онука Глиняної Назарія Березюка. Сам він є власником ТОВ «Міт мікс», бенефіціаром якого раніше була Тетяна Глиняна.