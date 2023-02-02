ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень
Злочинна група підробляла документи про закупівлю продуктів для військової частини
Співробітники Держбюро розслідувань та Служби безпеки викрили злочинну групу, яка привласнила гроші, виділені на харчування військових. Серед них є підприємці, які постачали продукти до військової частини за завищеними цінами.
За версією слідства, п’ятеро службовців військової частини підробляли фінансово-господарські документи, що свідчили про постачання продуктів на склад. Різницю вартості цих продуктів ділили між собою, розкравши таким чином понад 4,6 млн грн.
Як повідомили у ДБР, до злочинної групи входили працівники фірм, які постачали яйця Міноборони за завищеними цінами.
«Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» – начебто їх спожили солдати», – йдеться в повідомленні ДБР.
До злочинної групи, крім представників фірм-постачальників, входили військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ та вели «чорну бухгалтерію», а також керівництво військової частини.
Невдовзі слідчі повідомлять їм про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах) ККУ, а суд – обере запобіжний захід. За вчинене їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, у січні ЗМІ оприлюднили розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри, а міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії.