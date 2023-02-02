До злочинної банди входили підприємці та керівництво однієї з військових частин

Співробітники Держбюро розслідувань та Служби безпеки викрили злочинну групу, яка привласнила гроші, виділені на харчування військових. Серед них є підприємці, які постачали продукти до військової частини за завищеними цінами.

За версією слідства, п’ятеро службовців військової частини підробляли фінансово-господарські документи, що свідчили про постачання продуктів на склад. Різницю вартості цих продуктів ділили між собою, розкравши таким чином понад 4,6 млн грн.

Як повідомили у ДБР, до злочинної групи входили працівники фірм, які постачали яйця Міноборони за завищеними цінами.

«Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» – начебто їх спожили солдати», – йдеться в повідомленні ДБР.

До злочинної групи, крім представників фірм-постачальників, входили військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ та вели «чорну бухгалтерію», а також керівництво військової частини.

Невдовзі слідчі повідомлять їм про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах) ККУ, а суд – обере запобіжний захід. За вчинене їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у січні ЗМІ оприлюднили розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри, а міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії.