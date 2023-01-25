Директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, який фігурує у скандалі щодо закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами, звільнили. Про це 25 січня повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

За її словами, міністр оборони Олексій Резніков не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування про закупівлі Мінноборони, однак профільного закупівельника звільнили.

«Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова», – повідомила Анастасія Радіна.

На засіданні антикорупційного комітету представниця НАБУ повідомила, що за фактами щодо можливого зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року зареєстроване кримінальне провадження та триває досудове розслідування.

Раніше Богдан Хмельницький уже був одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Нагадаємо, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. До цього він був одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Міноборони розслідування про закупівлі харчів назвало «брехнею» та пообіцяло звернутися до СБУ. 23 січня Національне антикорупційне бюро повідомило, що почало перевіряти справу про можливі зловживання Міноборони з закупівлями харчів для військових ще до публікації в ЗМІ. Олексій Резніков також прокоментував скандал, зазначивши, що готовий надати всі документи про закупівлі депутатам та правоохоронцям.