В’ячеслав Шаповалов попросив звільнити його, «щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ»

Заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його з посади на тлі скандалу із закупівлею харчів для військових за завищеними цінами. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Причиною, з якої Шаповалов написав заяву про звільнення, офіційно назване його прагнення «не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування».

Своєю чергою, міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення та звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

«Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України. В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування», – йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань.

Як інформував ZAXID.NET, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. До цього він був одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Міноборони розслідування про закупівлі харчів назвало «брехнею» та пообіцяло звернутися до СБУ. 23 січня Національне антикорупційне бюро повідомило, що почало перевіряти справу про можливі зловживання Міноборони з закупівлями харчів для військових ще до публікації в ЗМІ.