Погода на початку квітня у Львові та області мінлива. Вихідні, зокрема й Вербна неділя, будуть теплими, але вже наступного тижня знову похолодає. Синоптики розповіли прогноз погоди із 4 до 8 квітня.

Як вказано у прогнозі львівського гідрометцентру, у суботу, 4 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер західний, 9–14 м/с. Температура вночі – від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень – 12–17°С тепла. У Львові: температура вночі – 0–2°С тепла, вдень – 14–16°С тепла.

У Вербну неділю, 5 квітня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме близько 13°С, а вночі – до 4°С тепла.

У понеділок, 6 квітня, на Львівщині денна температура повітря становитиме близько 13°С тепла, протягом дня можливі дощі.

У вівторок, 7 квітня, температура повітря уже буде знижуватись. Вдень позначки термометра показуватимуть близько 8°С тепла, вночі – до 4°С тепла.

У середу, 8 квітня, можливі незначні опади, денна температура повітря становитиме близько 5°С тепла, вночі – до 2°С морозу.