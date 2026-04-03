Церкви Львова оприлюднили розклади богослужінь на Вербну неділю
Неділю, 5 квітня 2026 року, називають Вербною чи Квітною
Неділю, 5 квітня 2026 року, називають Вербною чи Квітною. За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній до Єрусалима. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус заїхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря.
Наприкінці Літургій за традицією освячують вербові гілки. ZAXID.NET зібрав розклади богослужінь у храмах Львова.
Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)
- 07:30 та 09:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення лози
- 11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення та за парафіян. Благословення і освячення лози
- 14:00 – Ісусова молитва за онкохворих
- 17:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення лози
Церква святого Андрія УГКЦ (вул. Соборна, 3а)
- 5 квітня після кожної Святої Літургії будуть благословляти вербові букети.
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
- 07:30, 09:00, 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
- Святі Літургії розпочнуть із 07:30 та проводитимуть кожні дві години (09:00, 11:00 і тд), наприкінці Літургій освячуватимуть вербу.
Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)
- 07:30, 11:00, 13:00, 18:00 – Свята Літургія св. Василія Великого
Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)
- 06:30 – Часи
- 07:00, 09:00, 11:00 – Свята Літургія св. Василія Великого
- 17:30 – Вечірня, Мале повечір’я
Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)
- 06:00 – Утрення
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00 – Божественна Літургія
- 15:00 – Божественна Літургія. Молебень до Христа людинолюбця
- 18:00 – Божественна Літургія
- 19:00 – Вечірня
П'ятницький храм на Підзамче
- 08:00 – Оповідь
- 08:45, 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення верби
Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)
- 09:00, 11:00, 16:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2Б)
- 08:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського)
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 17:00, 19:00 – Божественна Літургія
Храм Святої Трійці УГКЦ (вул. Тершаковців, 1)
- 08:00, 09:00, 11:00 – Божественна Літургія
- 13:00 – Божественна Літургія за викладачів і студентську молодь
- 17:00 – Хресна дорога
- 18:00 – Божественна Літургія за прихожан і студентську молодь
