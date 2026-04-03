Неділю, 5 квітня 2026 року, називають Вербною чи Квітною

Неділю, 5 квітня 2026 року, називають Вербною чи Квітною. За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній до Єрусалима. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус заїхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря.

Наприкінці Літургій за традицією освячують вербові гілки. ZAXID.NET зібрав розклади богослужінь у храмах Львова.

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)

07:30 та 09:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення лози

11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення та за парафіян. Благословення і освячення лози

14:00 – Ісусова молитва за онкохворих

17:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення лози

Церква святого Андрія УГКЦ (вул. Соборна, 3а)

5 квітня після кожної Святої Літургії будуть благословляти вербові букети.

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

07:30, 09:00, 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Святі Літургії розпочнуть із 07:30 та проводитимуть кожні дві години (09:00, 11:00 і тд), наприкінці Літургій освячуватимуть вербу.

Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)

07:30, 11:00, 13:00, 18:00 – Свята Літургія св. Василія Великого

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)

06:30 – Часи

07:00, 09:00, 11:00 – Свята Літургія св. Василія Великого

17:30 – Вечірня, Мале повечір’я

Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)

06:00 – Утрення

07:00, 09:00, 11:00, 13:00 – Божественна Літургія

15:00 – Божественна Літургія. Молебень до Христа людинолюбця

18:00 – Божественна Літургія

19:00 – Вечірня

П'ятницький храм на Підзамче

08:00 – Оповідь

08:45, 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення верби

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)

09:00, 11:00, 16:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)

Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2Б)

08:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського)

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 17:00, 19:00 – Божественна Літургія

Храм Святої Трійці УГКЦ (вул. Тершаковців, 1)