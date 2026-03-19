Вербна неділя завжди святкується за тиждень до Великодня

Вербна неділя щороку має перехідну дату, адже це свято безпосередньо пов’язане з Великоднем. У 2026 році віряни різних конфесій відзначатимуть її в різні дні. ТСН розповідає, коли християни східного обряду святкують Вербну неділю.

Коли святкують Вербну неділю у 2026 році?

Вербна неділя завжди святкується за тиждень до Великодня. Для різних конфесій дати такі:

Християни західного обряду (католики, протестанти) святкуватимуть 29 березня. Християни східного обряду (православні, греко-католики) – 5 квітня.

Чому Вербна неділя особлива?

За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній до Єрусалима. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус заїхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря. Тоді люди зустрічали його, вистеляючи дорогу одягом і пальмовими гілками на знак поваги.

Проте у наших широтах пальми не ростуть, тому символом свята стала верба.