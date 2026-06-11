Тарас Павлішак-Лейтнар працював охоронцем

Уродженець Старого Села, що на Львівщині, Тарас Павлішак-Лейтнар купив сан диякона, щоб уникнути мобілізації, а згодом допоміг зробити псевдосан іншому військовозобовʼязаному. За участь у цій схемі, у вівторок, 9 червня, Калуський суд присудив йому два роки іспитового строку.

За матеріалами справи, Тарас Павлішак-Лейтнар, який працював охоронцем, передав через посередника 1 тис. доларів хабаря в Калуш, щоб купити посвідчення диякона, ставленичу грамоту та інші документи. Ці документи засвідчили нібито його належність до священнослужителів в Ужгородсько-Хустській єпархії ПЦУ. Станом на сьогодні Тарас Павлішак-Лейтнар зазначається дияконом на сайті Свято-Хресто-Воздвиженського монастиря Ужгородського району, а його дата дияконської хіротонії – 29 квітня 2024 року.

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У травні цього ж року Тарас Павлішак-Лейтнар домовився з іншим військовозобов’язаним за 2 тис. доларів хабаря оформити документи про нібито набуття сану диякона та належність до священнослужителів Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ. Псевдодиякон зібрав необхідні документи клієнта, передав їх організаторам схеми та заробив на цьому половину суми – 1 тис. доларів.

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Тарас Павлішак-Лейтнар розкаявся і перерахував на ЗСУ 150 тис. грн. А щодо посередника, який допоміг йому оформлювати документи, до суду скерували обвинувальний акт.

Суддя Богдана Кулаєць присудила Тарасу Павлішаку-Лейтнару пʼять років позбавлення волі, але тюремне покарання змінила на два роки іспитового строку. Вирок можна оскаржити в апеляції.