Нестор Медведчук (ліворуч) сам попросив про зустріч з єпископом ПЦУ Віктором Бедем

Клірик Свято-Троїцького чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Нестор Медведчук заявив про вихід з Московського патріархату та став священником Православної церкви України в Ужгороді. В УПЦ МП назвали Нестора Медведчука зрадником.

Як повідомили в Мукачівсько-Карпатській єпархії ПЦУ 9 червня, священник сам попросив про зустріч з єпископом Віктором Бедем.

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«Під час зустрічі ієромонах Нестор Медведчук заявив про свій вихід з кліру УПЦ Московського патріархату та звернувся з проханням про його зарахування до кліру Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України», – зазначили в ПЦУ.

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Після співбесіди та вивчення особової справи Віктор Бедь призначити Нестора Медведчука священнослужителем кафедрального храму Андрія Первозванного в Ужгороді.

У середу, 10 червня, на інцидент відреагували в Хустській єпархії УПЦ МП, звинувативши свого колишнього клірика у зраді та розколі. Хустський митрополит видав указ про заборону Нестору Медведчуку у священнослужінні.

«За порушення священничої присяги, клятвопорушення, зраду святої Христової Церкви та ухилення в розкол ієромонах Нестор (Медведчук) забороняється у священнослужінні», – повідомили в пресслужбі Хустської єпархії УПЦ МП.

Нестор Медведчук служив у Свято-Троїцькому чоловічому монастирі на Закарпатті. Фото Вікіпедії

Зазначимо, Хустська єпархія УПЦ МП, яку очолює росіянин Микола Петровцій, відома скандалами довкола своїх священників. У 2023 році клірика єпархії Віталія Хромея засудили за пропаганду комунізму. У 2024 році в епіцентрі скандалу опинилися священники Віктор Шпилька та Василь Бабич. Першого відсторонили від служіння за демонстрацію геніталій, а другий – виїхав в Румунію із хворою матір'ю та не повернувся.

Їх колегу – протоієрея Федіра Голодняка затримали на блокпості разом з шістьма ухилянтами, а настоятель Свято-Вознесенського храму Володимира Гнепа отримав умовний термін за те, що напідпитку почепив на себе пагони генерал-лейтенанта СРСР 9 травня 2025 року.

Попри постійні скандали, Хустська єпархія УПЦ МП зберігає вплив на своїх вірян. Упродовж 2024–2026 років люди кілька разів виходили на протести, перекриваючи дороги через мобілізацію священників. Нещодавно після однієї з таких акцій місцевий РТЦК та СП відпустив додому священника Сергія Ляха і той продовжив служіння у Свято-Духівському храмі Української православної церкви Московського патріархату.