Парафіяни прийшли під стіни ТЦК і почали співати молитви

У неділю 23 вересня у селі Іза на Закарпатті вірники Хустської єпархії УПЦ МП намагалися блокувати дорогу, а частина парафіян влаштувала протест під стінами районного центру комплектування. Сталося це після того, як в ТЦК доставили двох священників – братів Василя і Степана Гука.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Закарпатської області, група людей деякий час рухалася пішохідним переходом у селі Іза на Хустщині, при цьому повного блокування дороги не було. На місці події працювали екіпажі поліції.

«Жодних звернень до поліції про отримання тілесних ушкоджень чи інших протиправних дій до правоохоронців не надходило», – розповіла речниця ГУ НП в Закарпатській області Ганна Дан.

Вірники намагалися блокувати дорогу у селі Іза Хустського району

У Хустській єпархії УПЦ МП закликали своїх вірян молитися за клірика Василя Гука. Після того, як його з братом – священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком – доставили в ТЦК, прихожани прийшли під стіни центру комплектування, поставали на коліна і почали співати молитви.

Протест вірників Хустської єпархії УПЦ МП тривав до вечора, поки священники не вийшли з приміщення районного ТЦК.

За інформацією нардепа-втікача Артема Дмитрука, клірика Одеської єпархії УПЦ МП Степана Гука зобов’язали за 3 дні з’явитися в ТЦК Одеси, а його брат Василь має прибути по повістку в Хустський ТЦК через місяць.

Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що один зі священників погодився служити капеланом. Раніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначав, що для того, щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.

Брати Василь і Степан Гук – священники Хустської та Одеської єпархії УПЦ МП

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію наразі не коментують. У поліції Закарпатської області інформацію про подію в селі Іза зареєстрували, триває перевірка.

Нагадаємо, нещодавно мобілізували настоятеля Спасо-Преображенського монастиря Хустської єпархії УПЦ МП В’ячеслава Діденка, в цей час його колега з єпархії – настоятель Свято-Покровського храму села Чумальово Василь Бабич виїхав з України і не повернувся.