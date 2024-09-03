Настоятель Спасо-Преображенського монастиря закликав прихожан молитися за нього

Настоятеля Спасо-Преображенського монастиря УПЦ МП у селі Теребля В’ячеслава Діденка мобілізували до лав ЗСУ. Священника відправили у навчальний центр в Рівному.

Про свою мобілізацію В’ячеслав Діденко написав у Facebook 31 серпня. Після двох днів перебування у навчальному центрі Збройних Сил України, настоятель Спасо-Преображенського монастиря закликав прихожан молитися за нього.

«Дорогі брати та сестри, після прибування в Ужгородському ТЦК був направлений в учбовий центр в Рівному. Прошу всіх молитися за мене та підтримувати наш монастир. З повагою та любовʼю ваш архімандрит Варлаам», – зазначив священник Хустської єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо про втечу за кордон настоятеля Свято-Покровського храму села Чумальово Василя Бабича. Останній, як і В’ячеслав Діденко, був кліриком Хустської єпархії УПЦ МП і теж служив у Тячівському районі Закарпатської області.