38-річний священник виїхав в Румунію через пункт пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй»

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП Василь Бабич виїхав з України і не повернувся. Для виїзду за кордон клірик оформив довідку про догляд за матір’ю з інвалідністю.

Виїзд настоятеля Свято-Покровського храму села Чумальово Тячівського району ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах 3 вересня. 38-річний священник виїхав в Румунію через пункт пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй».

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, для виїзду за кордон Василь Бабич оформив довідку про догляд за матір’ю з інвалідністю.

«Мати священнослужителя повернулася в Україну, а сам Василь Бачич залишився у Європі», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Після втечі Василя Бабича настоятелем Свято-Покровського храму у селі Чумальово призначили протоієрея Іоанна Мучичку.

Додамо, що це не перший скандал у Хустській єпархії УПЦ МП на Закарпатті, яку очолює росіянин Микола Петровцій. У травні 2024 року священника єпархії Віктора Шпільку відсторонили від служіння за демонстрацію геніталей.