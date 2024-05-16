Віктор Шпілька служив у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі

У четвер, 16 травня, Хустська єпархія УПЦ МП заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Сталося це після поширення у соцмережах відео, на якому він демонструє свої статеві органи.

Відео, на якому священник роздягається на камеру, напередодні оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим. Йдеться про священника Свято-Георгіївського “Кривського” чоловічого монастиря Віктора Шпільку», – написав у Telegram Віталій Глагола.

Після резонансу у соцмережах у Хустській єпархії УПЦ МП заявили, що відсторонили Віктора Шпільку від богослужінь, оприлюднивши указ митрополита Хустського і Виноградівського.

«Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні», – йдеться в указі.

Додамо, що Хустську єпархію УПЦ МП очолює росіянин Микола Петровцій, який у 2014 році отримав сан митрополита. У 2018 році його внесли до бази даних центру «Миротворець».