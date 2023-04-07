Митрополит Онуфрій має як внутрішній, так і закордонний російські паспорти

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (в миру Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство, йдеться в розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

«Згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року», – йдеться в публікації.

Архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) також має російське громадянство. Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. А у 2020 році отримав два закордонні паспорти громадянина Росії.

«В січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну», – пише видання.

У грудні 2022 року російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей (Олег Іванов). Після окупації Ізюма Єлисей продовжив молитись за патріарха Кірілла та почав працювати на окупаційну владу. Зокрема, приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області. Після деокупації Ізюма Іванов втік до Бєлгорода, де і отримав російський паспорт.

Також російські паспорти мають:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

«Українська правда» повідомила, що має інформацію про те, що загалом російські паспорти мають кілька десятків представників УПЦ МП, але решту імен журналісти пообіцяли опублікувати пізніше.