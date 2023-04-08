Сам митрополит Онуфрій заявив, що полишив громадянство РФ

Українська православна церква Московського патріархату заперечила інформацію, оприлюднену напередодні низкою ЗМІ, про те, що її митрополит Онуфрій має російський паспорт. Відповідну заяву було зроблено у суботу, 8 квітня, на офіційному сайті УПЦ МП.

«Блаженнійший митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє», – заявили в УПЦ МП.

Публікацію видання «Українська правда» щодо наявності в Онуфрія та ще низки священників УПЦ МП російського громадянства у церкві назвали «недостовірною й маніпулятивною».

Там також запевняють, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства нібито «без жодного обґрунтування», і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їхнім клопотанням.

«Водночас викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів Української Православної Церкви і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та «ЛНР»», – повідомили в УПЦ МП, щоправда, не уточнюючи про що саме йде мова.

У суботу, 8 квітня, сам Онуфрій заявив, що у 1970-х роках навчався в Росії – у духовній академії та семінарії у Троїце-Сергієвій лаврі (місто Загорськ), там він провів 19 років. У 1990 році його перевели на Буковину.

«У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо в останні десять років, я полишив російське громадянство», – цитує Онуфрія його прес-служба.

«Відкрию основну причину, чому я у свій час не звертав увагу на російське громадянство. Я, грішний, прожив у Троїце-Сергієвій Лаврі 18 років, там я прийняв монашеський постриг, народився для нового життя у Христі, там я доторкнувся до живої святості, до тих людей, які були втіленням Божественного смирення і любові, і для мене було бажання завершити своє життя серед таких Божих людей, а громадянство відкривало мені можливість здійснити цю мрію. На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає», – заявив Онуфрій.

Як інформував ZAXID. NET, напередодні, 7 квітня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ мають російські паспорти. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Орест Березовський (Онуфрій) отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав у столиці Росії закордонний паспорт РФ. За даними тієї ж виписки, Онуфрій отримував закордонний паспорт РФ і в 1998 році, отже, і російське громадянство митрополит мав набагато раніше.