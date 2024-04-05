Клірику загрожує до 5 років тюрми

На Закарпатті СБУ вручила підозру настоятелю храму Хустської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну і міжнаціональну ворожнечу та виправдовував війну Росії проти України. Клірику загрожує до 5 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 5 квітня, священик називав повномасштабне вторгнення Росії «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Крім того, підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

«Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Facebook. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України», – інформують в СБУ.

Настоятелю храму Хустської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. Клірику загрожує до 5 років тюрми.