ДТП трапилась 1 травня ввечері у Добротворі

На Львівщині у ДТП із легковиком загинув 28-річний мотоцикліст. Хлопець загинув на місці аварії, а водія ВАЗ із важкими травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 1 травня, близько 21:00, у селищі Добротвір Червоноградського району. На трасі зіткнулись автомобіль ВАЗ 2106, яким керував 59-річний мешканець району, та мотоцикл Honda CBR, за кермом якого був 28-річний місцевий мешканець. під керуванням 28-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці. Водія легковика з важкими травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.