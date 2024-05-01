ДТП трапилась 30 квітня між містом Великі Мости та селом Боянець на Львівщині

На трасі Червоноград – Львів водій мікроавтобуса Renault збив літнього велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 30 квітня, близько 11:00, між містом Великі Мости та селом Боянець Червоноградського району. На трасі Червоноград – Львів 56-річний водій автомобіля Renault Trafic наїхав на 70-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП літнього чоловіка госпіталізували у реанімацію, де від отриманих травм він помер.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві мікроавтобуса загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.