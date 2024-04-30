Водія Škoda з понівеченого авто вирізали рятувальники, він у важкому стані

На Львівщині водій автомобіля Škoda Fabia виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у Volkswagen Passat. Четверо людей звернулись з травмами до медиків. 34-річного водія Škoda з понівеченого авто вирізали рятувальники, він у важкому стані.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 29 квітня приблизно о 14:00 на автодорозі Кам’янка-Бузька – Жидачів у селищі Журавно, Стрийського району, сталась ДТП за участі двох легковиків. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Škoda Fabia, 34-річний мешканець одного з сіл району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat, яким керувала 50-річна мешканка Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Škoda Fabia та його 39-річна пасажирка, також за медичною допомогою звернулись водійка другого авто та її 20-річна пасажирка.

За даними ДСНС Львівщини, водія Škoda Fabia з понівеченого авто вирізали рятувальники. Медики госпіталізували травмованого чоловіка у важкому стані у Стрийську центральну районну лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті –обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.