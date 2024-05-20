Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійдуть партія танків Leopard та боєприпаси. Про це Маргарита Роблес заявила під час 22-го засідання учасників контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», інформує «Європейська правда» у понеділок, 20 травня.

Маргарита Роблес наголосила на критичній ситуації на фронті та запевнила, що Іспанія надаватиме Україні необхідну підтримку у терміновому порядку.

Міністерка оборони Іспанії анонсувала передачу Україні другої партії танків Leopard, яка має відбутися наприкінці червня. Кількість танків Маргарита Роблес не уточнила. Також до нового пакету військової допомоги увійдуть артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, партія зенітних ракет Patriot, а також систем протидії дронам та оптико-електронні системи спостереження.

За словами Маргарити Роблес, новий пакет військової допомоги Україна отримає за рахунок внеску іспанської оборонної промисловості. Також вона заявила про намір підписати з Україною двосторонню безпекову угоду.

Нагадаємо, у липні 2023 року Іспанія передала Україні чотири танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів і кілька броньованих всюдиходів, легких вантажівок і санітарних машин.