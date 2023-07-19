Міністерка оборони Іспанії повідомила, коли в Україну прибудуть ще чотири танки Leopard та посилений польовий шпиталь

Іспанія відправила в Україну останні чотири танки Leopard, нову партію легкого озброєння і боєприпасів, а також посилений польовий госпіталь, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За її словами, у вівторок, 18 липня, відбулося відправлення в Україну останніх чотирьох танків Leopard, а також нової партії легкого озброєння та боєприпасів великого калібру. Про це Роблес сказала після 14-ї зустрічі учасників контактної групи з оборони України «Рамштайн», яка відбулася у форматі відеоконференції, пише Europa Press. Роблес зазначила, що транспортування танків здійснюватиметься морським шляхом. Вони прибудуть до України впродовж тижня.

Крім чотирьох найновіших танків Leopard 2A4, Іспанія також доставить в Україну десять бронетранспортерів і кілька броньованих всюдиходів, легких вантажівок і санітарних машин після відповідного капітального ремонту.

У своєму виступі Роблес також згадала про передачу Україні посиленого польового госпіталю з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації. Госпіталь вже відправили, 23 липня його доставлять до Польщі, а далі – в Україну. Напередодні з Іспанії повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які після двотижневої інтенсивної підготовки у Сарагосі готові розгорнути, налаштувати та керувати цим госпіталем на фронті.

Зустріч міністрів оборони контактної групи з оборони України відбулася через тиждень після саміту НАТО.

Іспанія вже надавала Україні танки Leopard, зокрема, в червні 2023 року.