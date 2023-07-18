Скільки саме БМП країни надішлють, та коли саме, не уточнюється

Нідерланди спільно з Бельгією та Люксембургом оголосили, що передадуть на військові потреби України партію броньованих машин піхоти М113 американського виробництва. Про це повідомила у вівторок, 18 липня, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, БМП, які нададуть країни, підтримають піхотинців Сил оборони України. Техніку передадуть за сприяння Бельгії та Люксембургу.

«Найближчим часом ми доставимо в Україну відремонтовану техніку М113. Ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити військовослужбовців. Таким чином ми підтримуємо піхоту на місці. Нідерланди тісно працюють із Бельгією та Люксембургом над цим», – повідомила міністерка оборони Нідерландів.

Коли точно броньовані машини прибудуть до України, Кайса Оллонгрен не уточнила. Також наразі невідомо, скільки саме БМП М113 буде у партії від європейських країн, проте міністерка Нідерландів опублікувала світлину з вісьмома БМП.

Зазначимо, М113 – це гусеничний бронетранспортер американського виробництва, який перебуває на озброєнні США та інших країн з 1960 року. 16 червня 2023 року Бельгія також пообіцяла надати Україні М113 в межах 15 пакету допомоги. Країна оголосила про передачу ту техніку, яку бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому.