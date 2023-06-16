Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер позує для фото перед початком першого засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО 15 червня 2023 року в Брюсселі

Рада міністрів Бельгії у п’ятницю, 16 червня, схвалила 15-й пакет допомоги Україні, повідомила міністерка оборони Людівін Дедондер.

«Бельгія закупить і доставить українським силам бронетранспортери, в цьому випадку гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Бельгійська промисловість відновить транспортні засоби до робочого стану перед доставкою в Україну», – цитує міністерку оборони телеканал RTBF.

Дедондер нагадала, що військова допомога, яку надає Бельгія, є частиною координації між союзниками, які входять до контактної групи з підтримки України, і спрямована на задоволення конкретних запитів українських Збройних сил.

«Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці», – заявила міністерка.

До слова, минулого тижня Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 млн євро. Також Бельгія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.