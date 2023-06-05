Бельгія почала розслідувати використання її зброї російськими добровольцями
Країна звернеться до України по пояснення, чому бельгійську зброю використовували поза територією України
Бельгія розслідуватиме факт використання її озброєння бійцями «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» не з метою захисту України. Про це повідомив премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо в понеділок, 5 червня, пише Reuters.
Країна попросить в України пояснень, чому автомати SCAR використовуються поза межами України. Раніше видання The Washington Post, посилаючись на джерела у спецслужбах, заявило про використання російськими добровольцями західного озброєння у рейдах на території Росії. Зокрема йшлося про:
- бельгійські автомати SCAR,
- чеські автомати Bren,
- протитанковий гранатомет AT-4,
- машини MaxxPro.
«Наше Міністерство оборони та його спецслужби розпочали розслідування і запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя доставляється в Україну за умови, що її використовують на території України з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так», – заявив прем'єр Бельгії.
За його словами, Бельгія ретельно проаналізує ситуацію та ставиться до інциденту дуже серйозно. Водночас де Кроо заявив, що не варто забігати наперед та гарячкувати.