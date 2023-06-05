WP заявило, що російські добровольці використовують бельгійські SCAR

Бельгія розслідуватиме факт використання її озброєння бійцями «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» не з метою захисту України. Про це повідомив премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо в понеділок, 5 червня, пише Reuters.

Країна попросить в України пояснень, чому автомати SCAR використовуються поза межами України. Раніше видання The Washington Post, посилаючись на джерела у спецслужбах, заявило про використання російськими добровольцями західного озброєння у рейдах на території Росії. Зокрема йшлося про:

бельгійські автомати SCAR,

чеські автомати Bren,

протитанковий гранатомет AT-4,

машини MaxxPro.

«Наше Міністерство оборони та його спецслужби розпочали розслідування і запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя доставляється в Україну за умови, що її використовують на території України з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так», – заявив прем'єр Бельгії.

За його словами, Бельгія ретельно проаналізує ситуацію та ставиться до інциденту дуже серйозно. Водночас де Кроо заявив, що не варто забігати наперед та гарячкувати.