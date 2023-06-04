Російські добровольці заявили, що заходять в передмістя Шебекіно
РДК і легіон «Свобода Росії» продовжують операцію в Бєлгородській області РФ
Бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) і легіону «Свобода Росії», що воюють на боці України, заявили про захід передової штурмової групи до передмістя Шебекіно в Бєлгородській області РФ. Інформація про активні бої в районі Нової Таволжанки з'явилася у Telegram-каналі «Російського добровольчого корпусу».
На підтвердження своїх слів росіяни опублікували відео з пересуванням бійців неназваним населеним пунктом.
«Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходять із боями до передмістя Шебекіно», – зазначено у підписі до відео.
На кадрах видно, як бійці – зважаючи на все, чисельністю кілька десятків людей – пересуваються населеним пунктом уздовж асфальтованої дороги. Частина їх розосереджується серед житлової забудови.
Незадовго до цього це відео було опубліковано в Telegram-каналі легіону «Свобода Росії». Проте за кілька хвилин воно було видалено. Повторно відео запостили вже після того, як його показали у РДК.
«Заходимо! Передова штурмова група Легіону та РДК заходить у передмістя Шебекіно. Ми повертаємось додому», – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, 1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» заявили про початок другої фази спецоперації на Бєлгородщині