«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії» заявили, що заходять до передмістя Шебекіна Білгородської області РФ

Бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) і легіону «Свобода Росії», що воюють на боці України, заявили про захід передової штурмової групи до передмістя Шебекіно в Бєлгородській області РФ. Інформація про активні бої в районі Нової Таволжанки з'явилася у Telegram-каналі «Російського добровольчого корпусу».

На підтвердження своїх слів росіяни опублікували відео з пересуванням бійців неназваним населеним пунктом.

«Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходять із боями до передмістя Шебекіно», – зазначено у підписі до відео.

На кадрах видно, як бійці – зважаючи на все, чисельністю кілька десятків людей – пересуваються населеним пунктом уздовж асфальтованої дороги. Частина їх розосереджується серед житлової забудови.

Незадовго до цього це відео було опубліковано в Telegram-каналі легіону «Свобода Росії». Проте за кілька хвилин воно було видалено. Повторно відео запостили вже після того, як його показали у РДК.

«Заходимо! Передова штурмова група Легіону та РДК заходить у передмістя Шебекіно. Ми повертаємось додому», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» заявили про початок другої фази спецоперації на Бєлгородщині