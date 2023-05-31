Майже тиждень тому бійці Російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії» зайшли на територію РФ

Російські добровольці, які атакували РФ з території України, зявили, що мають тисячі бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для «штурму Москви». Про це заявив спікер легіону «Свобода Росії» із позивним «Цезар», у розмові з журналістом The Times.

За словами «Цезаря», на озброєнні легіону зараз є міномети, бронемашини, «Стінгери», переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки.

Він розповів, що у легіоні «Свобода Росії» налічується від 500 до 1000 бійців. За його словами, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора Путіна. «Цезар» підкреслив, що добровольці спочатку утримуватимуть «шматок території Росії», який у майбутньому стане плацдармом для наступу на Москву. За планом добровольців, саме тоді почнеться «кремлівська кампанія».

Цезар наголошує, що усі вони є громадянами Росії: «Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнера". Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ».

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. Хоча згодом ГУР підтвердило операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

Штурм на території Росії став першим випадком тривалих бойових дій на російській території з початку війни і першим збройним вторгненням в Росію з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами в 1969 році.