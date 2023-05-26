Легіон «Свобода Росії» опублікував перше відеозведення операції у Бєлгородській області РФ. На опублікованому відео є кадри зі знищенням російсьої техніки і втечею солдатів армії РФ після зіткнення з бійцями легіону.

У легіоні кажуть, що окупанти, маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, «панічно ховалися в посадках і під парканами». На відео знято удар артилерії по будинку, в якому, як стверджують повстанці, ховалися військові мотострілецької роти ЗС РФ.

«Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же – знищена та пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста», – йдеться в описі. У легіоні також повідомили, що їхні втрати під час операції становлять дві особи загиблими та 10 пораненими.

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. Хоча згодом ГУР підтвердило операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».