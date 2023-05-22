Російський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії» заявили, що «проводять операції» на території Бєлгородської області

На території прикордонної з Україною Бєлгородської області РФ легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію для створення «смуги безпеки» для цивільних українців. Легальні в Україні формування діють на території РФ автономно. Про це в коментарі «Суспільному» повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зранку понеділка, 22 травня, місцеві Telegram-канали Белгородської області повідомили про рух техніки в районі кордону з Україною, вибух на прикордонному пункті пропуску Грайворон та прихід на територію області російських добровольців. Пізніше «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», підрозділи ЗСУ, що входять до Інтернаціонального легіону ТрО, підтвердили, що їхні представники «проводять операції» на території Бєлгородської області. Військові заявили, що вони «повертаються додому для боротьби за свободу від влади». Згодом вони опублікували фото та відео біля вказівних знаків населених пунктів Бєлгородської та Брянської області – Бєзлюдівки, Чуровічєй та Любимівки, що межуть із кордоном України.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Участь у цій операції беруть участь виключно громадяни РФ.

«Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та легіон "Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації, розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав Андрій Юсов.

Він додав, що наразі ГУР не коментуватиме безпосередньо плани цієї операції, але завданням і результатом цієї операції має стати «підвищення безпеки і захист українського мирного населення від терористичних атак та обстрілів з боку терористичних угруповань». Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

«Єдине, що представники РДК і легіону "Свобода Росії" наголошують на тому, що їх заходи не становлять загрози для цивільного населення, мирних громадян і метою є відсування терористичних угруповань від кордону і звільнення території від режиму Путіна», – додав речник ГУР.

У коментарі Liga.net ГУР пояснило, що РДК і легіон «Свобода Росії» є легальними формуваннями в Україні, однак діють на території РФ автономно.

«Що стосується їхньої діяльності на території РФ, оскільки до складу входять громадяни РФ, і РДК, і легіон, окрім одноіменних формувань на території України, так само є політичними структурами і громадськими рухами на території Росії з автономним управлінням і власними рішеннями», – сказав Liga.net Андрій Юсов.

Того ж дня керівник ГУР МО Кирило Буданов записав звернення російською мовою до військових РФ, закликавши скористатись проектом «Хочу жить» та здаватись у полон. Водночас ані в міноборони, ані в Генштабі інцидент в Бєлгородській області не коментували. На події в прикордонних областях РФ відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що Україна до цих подій не має безпосереднього стосунку.

«Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім н має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 2 березня російська влада заявила, що на територію прикордонною ї Україною Брянської області нібито проникла українська диверсійно-розвідувальна група, а також про бої з українськими і захоплення заручників. Генштаб ЗСУ заперечив причетність українських військових до диверсій, а відповідальність за цей інцидент взяв РДК.