Військове містечко «Білгород-22» позиціонується як мотострілецька частина, однак також є базою зберігання «законсервованих» компонентів ядерного озброєння

Росіяни розпочали термінову евакуацію сховища ядерних боєприпасів у Грайворонському районі Бєлгородської області. Як заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, вони вивозять ядерні запаси з розташованого неподалік сховища під назвою «Бєлгород-22».

Евакуація ядерних запасів пов'язана з вторгненням на територію Бєлгородської області росіян з легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу».

«У терміновому режимі з обʼєкту «Бєлгород-22» – це сховище ядерних боєприпасів – відбувається евакуація. Це місце знаходиться неподалік від Грайворонського району», – повідомив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше сьогодні в ГУР Міноборони підтвердили, що російські добровольці з легіону «Свобода Росії» та РДК проводять на території Бєлгородської області операцію. Її мета – створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. У операції беруть участь виключно громадяни РФ.

За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, — це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.