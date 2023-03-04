Відповідальність за нібито диверсії на території РФ взяв на себе Російський добровольчикй корпус

Командир Російського добровольчого корпусу [підрозділу ЗСУ, що входить до Інтернаціонального легіону ТрО] Денис Нікітін заявив, що влада України знала про «операцію» в Брянській області. Про це він розповів у інтервʼю Financial Times.

За його словами, диверсійна операція РДК нібито була узгоджена з українською владою, інакше вона просто не могла б відбутися.

«Як ви собі уявляєте, щоб я пройшов там вночі в темряві? Є заміновані мости, є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким [у Збройних силах України] це не погодив. Я думаю, нас було б просто знищено», – сказав він.

Денис Нікітін розповів, що в «операції» брали участь близько 45 людей, більшість із них – члени партизанської підпільної мережі на території Росії. Він каже, що в одному з сіл нібито дійсно сталася перестрілка, але йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, вранці 2 березня російська влада заявила, що на територію прикордонною ї Україною Брянської області нібито проникла українська диверсійно-розвідувальна група. Російські ЗМІ повідомляли про бої з українськими диверсантами і захоплення заручників у Брянській області.

У ЗСУ цю інформацію спростували й назвали російською провокацією. Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що події у Брянській області РФ – це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.