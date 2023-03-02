Генштаб ЗСУ заперечив заяви росіян про нібито проникнення «українських ДРГ» на територію Росії та бої у прикордонних селах. Українська армія веде бойові дії лише на території України.

«Все, що відбувається на Росії, то спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, що не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в мережі Інтернет про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією», — запевнили представники Генштабу ЗСУ в коментарі «Бабелю».

Натомість в Російському добровольчому корпусі [підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року, входить до Інтернаціонального легіону ТрО] заявили, що це саме їх бійці зайшли на територію Росії.

«Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом», – заявили в РДК, пообіцявши трохи згодом поділитись результатами своєї вилазки.

Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що події у Брянській області РФ — це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.

«Так звана Російська Федерація — це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння в середині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації», – сказав Юсов.

Він зазначив, що вже є публічні свідчення перебування бійців Російського добровольчого корпуса на тій території.

«Це свідчить про те, що напевно народ Росії починає прокидатися проти кривавої Путінської диктатури», – додав Юсов.

Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Зранку, 2 березня, російські ЗМІ почали писати, що українські «диверсанти» нібито вступили в бій з російськими військовими в селах Сушани і Любечани Брянської області. Оцінка пропагандистами кількості «диверсантів» різнилась від 6 до 100.

Російські ЗМІ пишуть, що українські «диверсанти» нібито вступили в бій з російськими військовими в селах Сушани і Любечани Брянської області

Деякі з пропагандистів заявили, що «диверсанти» підірвали електропідстанцію та газову станцію, а одна із груп «захопила заручників» в селі Любечани. Хоча місцева влада згодом спростувала повідомлення про заручників.

Також повідомлялось про те, що Путін нібито скликає екстрене засідання Совбєзу РФ. Проте Дмітрій Пєсков спростував це.

Ще тиждень тому Оперативне командування «Північ» повідомляло, що росіяни «готують можливі провокації з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Про це свідчив рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю [яка межує саме з Брянською областю РФ] без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ.