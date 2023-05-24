Російський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії» провели «операції» на території Бєлгородської області

Російські добровольці з «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» заявили, що під час операції у Бєлгородській області РФ у них загалом є двоє загиблих, ще 12 осіб зазнали поранень. Про це розповіли представники формувань у розмові з журналістами інформує «Радіо Свобода».

За словами представника «РДК», рейд російських добровольців до Бєлгородської області Росії мав на меті виконати «бойову й політичну задачу». Зокрема, на зустрічі вони представили, за їхніми словами, трофейний російський БТР.

«Що сильніше, потужніше ми заходимо на територію РФ, то більше їм треба часу, аби прийти до тями і вжити заходи у відповідь. Доки вони не викотили на дорогу танки у великій кількості, вони навіть толком не могли нам нічого протиставити. Просто ми не маємо величезних за кількістю сил, аби всю цю територію займати і повноцінно контролювати. Для нас це все ще є пробою сил», – заявив представник РДК.

За даними добровольчого угруповання, серед його членів двоє людей зазнали поранень. Легіон «Свобода Росії» заявив про загибель двох своїх військових і 10 поранених. Міністерство оборони Росії раніше заявляло про «знищення близько 70 диверсантів».

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. Хоча згодом ГУР підтвердило операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

Уранці 23 травня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков закликав місцевих жителів, які евакуювалися з будинків, поки що не повертатися. Він повідомив, що російські силовики продовжують зачистку в Грайворонському окрузі. За даними місцевої влади, під час операції в Бєлгородській області загинула одна цивільна людина, ще 13 – зазнали поранень.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков надвечір 23 травня оголосив, що режим контртерористичної операції в регіоні скасовано. У міноборони Hосії стверджують, що під час контртерористичної операції «націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені», а їхні рештки нібито відкинули на територію України.