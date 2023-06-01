Російські добровольці повідомили про влучання у ворожу будівлю МВС в Шебекіно

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», відповідальні за проникнення на територію Росії кілька днів тому, повідомили у четвер, 1 червня, про нову операцію на території Росії. Влада Бєлгородщини, куди раніше заходили російські партизани, повідомила про відновлення боїв.

Російські добровольці, які, імовірно, можуть підпорядковуватися Головному управлінню розвідки України, повідомили про початок другої фази операції на території Росії. Раніше вони повідомили, що знову перетнули російський кордон з метою, про яку вони оголосять пізніше.

«Обіцяна командиром РДК друга фаза розпочалася! Путінська армія знову б'є площею, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села та села. Залишайтеся у своїх будинках або пройдіть до укриття! РДК не воював і не воює із мирним населенням», – повідомили у прес-службі добровольчого корпусу.

За даними російських партизанів та російських ЗМІ, в Шебекіно Бєлгородської області тривають бої та обстріли. Російські добровольці повідомили, що вони влучили в будівсю МВС Росії в Шебекіно, де ворожа адміністрація зібралась для опрацювання плану бойових дій. «По МВС Шебекіно оголошено план "Фортеця". "Доблесні" захисники путінської зграї, слідуючи протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися та "накрили" пакетами ГРАДІВ. Результат уже відомий», – повідомили російські добровольці. У мережі вже з'явилися відео з адмінбудівлею, по якій, імовірно, і влучили російські партизани.

За даними ZAXID.NET, будівля розташована в Шебекіно на вул. Лєніна, 58. Одразу за нею розташована адміністрація Шебекінського района. Будівля є гуртожитком, імовірно, наразі там розташувалися російські військові.

У прес-службі легіону «Свобода Росії» заявили, що знищили вантажівку з боєкомплектом та міномет окупантів «Тюльпан».

За даними пропагандистських ЗМІ та каналів, обстріли та бої в районі Шебекіно тривали всю ніч. За словами губернатора Бєлгородської області, наразі поранено восьмеро людей. Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що партизани мають танки.