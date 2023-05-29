Російські добровольці розкритикували роботу російських прикордонників

Представники «Російського добровольчого корпусу», які кілька днів тому влаштували рейд у Бєлгородській області, заявили про те, що знову потрапили на територію Росії. Бійці добровольчого корпусу повідомили про перетин російського кордону у понеділок, 29 травня.

За даними російських добровольців, кордон досі недостатньо охороняється. Для чого бійці перетнули кордон та потрапили на територію Росії, вони не зазначили, додавши, що про все розкажуть згодом.

«Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці "РДК" привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону. Мета нашого переходу стане відомою найближчим часом, слідкуйте за оновленнями», – повідомили у прес-службі «Російського добровольчого корпусу.

Нагадаємо, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Попри заяви міноборони РФ, що підрозділи добровольців було нібито розгромлено, представники добровольчого корпусу показали відео з рейду в Бєлгородській області. Крім того, російські добровольці заявили, що їм вдалося взяти полоненого та знищити кілька одиниць російської техніки.

Того ж дня операцію російських добровольців підтвердило ГУР. Розвідка заявила, що українські підрозділи Інтернаціонального легіону діяли на території Росії автономно.