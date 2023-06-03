Російська влада намагається таким чином показати свою впевненість та здатність реагувати на потенційні загрози

Масова евакуація з Бєлгородської області Росії, що межує з Україною, є «непропорційною реакцією» на кілька рейдів на територію Росії. До такої думки у своєму звіті дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, імовірно, російська влада намагається таким чином показати свою впевненість та здатність реагувати на потенційні загрози. Як повідомив місцевий губернатор, близько 2500 людей були евакуйовані з Бєлгородської області до регіонів далі всередині Росії після кількох днів українських обстрілів і вторгнень. Це підкреслює швидке перетворення частини західного кордону країни в зону бойових дій.

Губернатор В’ячеслав Гладков у своєму каналі в Telegram повідомив, що четверо людей у Бєлгородській області були вбиті артилерійськими снарядами в п’ятницю, у тому числі дві жінки, які загинули після того, як їхній автомобіль був підбитий біля міста Шебекіно, неподалік українського кордону.

Кількість людей, які евакуювалися, не вдалося підтвердити, але жителі Бєлгорода, які їздили в Шебекіно, описали місто, в якому проживало 40-тис. людей як місто-привид. Вони сказали, що багато жителів виїхали, не дочекавшись офіційної евакуації після того, як по кілька годин ховалися в підвалах під час бомбардування.

Американська газета зауважує, що занепокоєння в Бєлгородській області зростає після того, як минулого тижня дві воєнізовані групи перетнули кордон і недовго утримували два села в іншій частині області.

Аналітики ISW вважають, що міністерство оборони Росії продовжує реагувати «непропорційно» на кілька рейдів на територію Росії. На думку експертів, цим російська влада намагається продемонструвати «впевненість і компетентність у здатності реагувати на передбачувані загрози».

Як зазначають аналітики, керівництво міністерства оборони Росії навіть нагородило командира мотострілецького батальйону підполковника Алєксандра Нікітіна за керівництво обороною. За їх словами, мабуть, це було зроблено для того, щоб «перемогу» не приписав собі інший командир – генерал-полковник Алєксандр Лапін, як про це уже повідомлялося в інформаційному просторі.

Американські аналітики звертають увагу на те, що російські військові блогери «продовжують використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва». Коментатор, пов’язаний з «Групою Вагнера», взагалі заявив, що міністерство оборони Росії «не ставиться до Бєлгородської області як до російської території». Він стверджував, що російські населені пункти заносять в один список з українськими, які постраждали від українських обстрілів.

Деякі військові блогери вважають, що російські сили добре відреагували на рейди, які, як вони стверджують, є просто «терористичними атаками», спрямованими на психологічний вплив, а не на забезпечення контролю над конкретними територіями.

Ще один російський блогер «абсурдно заявив», що реакція Росії змусила українців дійти висновку, «що починати контрнаступ зараз надто ризиковано». Експерти ISW навпаки вважають, що рейди, чи інші українські розвідувальні акції були «надзвичайно малими» в порівнянні з тими силами, які Україна готує до контрнаступу.

«Гіперфокус Росії на другорядних тактичних боях підкреслює нервозність і невпевненість Росії щодо майбутнього контрнаступу», – вважають експерти ISW.

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. Хоча згодом ГУР підтвердило операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

1 червня російські добровольці атакували Шебекіно на Бєлгородщині.