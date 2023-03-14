Нідерланди разом із Бельгією в 2025 році нададуть Україні два мінні тральники класу Alkmaar. З огляду на це, міністр оборони Олексій Резніков заявив про створення на підтримку України «корабельної коаліції», до якої вже входять три країни – Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Про це йшлося на спільному брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова і глави міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

«Нідерланди нададуть два мінні тральники класу Alkmaar, і ми почнемо готувати українські підрозділи, щоб вони знали, як використовувати ці кораблі. Це буде зроблено з Бельгією та іншими нашими союзниками. Кораблі будуть готові до використання у 2025 році. Питання мін у Чорному морі – воно вже проблематичне, воно не закінчиться разом із війною. Саме тому ці мінні тральники – це внесок у майбутнє ЗСУ», – розповіла Оллонгрен.

За словами Резнікова, у питанні термінів постачання кораблів Україні потрібно взяти до уваги три компоненти.

«Перше – це час підготовки екіпажу... Це складні системи... Друге – поки триває відкрита фаза цієї війни відповідно до конвенції Монтре, неможливий прохід військових кораблів через Босфор. Навіть за умови, що екіпажі завтра були б готові, корабель не зможе пройти», – наголосив глава Міноборони України.

Третій фактор, за словами Резнікова, полягає в тому, що після звільнення всіх тимчасово окупованих територій потрібно буде «побудувати нову безпекову архітектуру, як мінімум у Європі, що передбачатиме гарантії безпеки України». Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, зокрема Росії, розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним.

За словами міністра оборони України, по суті йдеться про створення на підтримку України «корабельної коаліції», до якої вже входять три країни – Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

«Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова коаліція, до цього - авіаційна коаліція. Зараз з'являється корабельна коаліція. Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється корабельна коаліція», – сказав Резнікова.

Резніков нагадав, що Велика Британія вже передала два мінні тральники, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.