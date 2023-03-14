МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління

Польща планує передати Україні модернізовані винищувачі МіГ-29 за кілька тижнів. Про це у вівторок, 14 березня, повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, Польща може поставити Україні винищувачі впродовж найближчих чотирьох-шести тижнів.

8 березня в інтерв'ю CNN президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна готова передати свої винищувачі Україні в межах міжнародної коаліції. Точну кількість винищувачів він не назвав, проте зазначив, що їх буде небагато.

Повітряні сили Польщі із 1989 року мають на озброєнні близько 30 радянських винищувачів МіГ-29. Також літаки цього типу є на озброєнні у Болгарії та Словаччини.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що оскільки Польща погодилась на передачу винищувачів МіГ-29 Україні, то Словаччині пора ухвалити подібне рішення.

Зазначимо, Словаччина з початку березня розглядає можливість передачі 10 з 11 своїх винищувачів, які було знято з озброєння країни 2022 році, проте досі не ухвалила рішення. В міноборони країни вважають, що списані літаки не мають військової цінності для Словаччини, проте можуть допомогти Україні.