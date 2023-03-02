МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління

Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх винищувачів радянського виробництва МіГ-29, які зняли з озброєння у 2022 році. Про це в інтерв’ю агенції AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, країна більше не планує використовувати ці літаки для власних потреб, тож може передати їх Україні.

«Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя», – сказав Ярослав Надь.

Він додав, що останній, 11-й радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 ухвалять упродовж декількох днів або тижнів, зазначає AP. Тоді Словаччина стане першою країною-членом НАТО, що передасть Україні бойову авіацію.

Нагадаємо, на саміті в Брюсселі в лютому президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до виконувача обов’язків прем’єра Словаччини Едуарда Гегера з проханням передати винищувачі МіГ-29.

За офіційними даними, з лютого 2022 року Словаччина надала Україні озброєння на загальну суму майже 168 млн євро. Йдеться про зенітні ракетні комплекси С-300, гелікоптери, тисячі ракет для систем залпового вогню «Град» і десятки бронемашин.

МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років.