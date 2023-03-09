Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29

Процес постачання винищувачів для України зрушив з місця. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи готовність Польщі та Словаччини передати Україні літаки МіГ-29.

«Те, що передають авіаційні комплекси, це хороша новина з того погляду, що зрушена з місця передача бойової авіації. Так само, як колись було зсунуто з місця передачу важких ракетних систем, а також передачу Україні танків», – сказав Ігнат під час брифінгу в середу, 9 березня.

Він наголосив, що будь-яка допомога у питаннях передачі бойової авіації Україні – це добрі новини. Ігнат додав, що залежно від стану літаків вирішуватиметься питання щодо їхнього застосування. За його словами, частково літаки МіГ-29 можуть бути використані як запчастини для наявних машин, адже авіатехніка зношується внаслідок активних бойових дій.

«Цей літак використовує старе радянське озброєння. Нам потрібні західні літаки, такі як F-16, насамперед для того, щоб убезпечити наше небо від повітряного тероризму», – наголосив спікер.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь також підтвердив, що Польща погодилася на спільну передачу МіГ-29 Україні.

Ще 10 лютого прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна готова розпочати процес переговорів щодо постачання винищувачів МіГ-29, після прохання президента Володимира Зеленського передати ЗСУ бойову авіацію.