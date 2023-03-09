Польща розглядає передачу літаків Україні з лютого 2023 року

Польща остаточно підтвердила, що передасть Україні радянські винищувачі МіГ-29. Точну кількість винищувачів Польща не назвала, проте їх буде небагато. Раніше у міністерстві оборони Словаччини заявили про готовність Польщі спільно передати літаки для України. Передачу літаків до України Польща розглядає з лютого.

Про надання МіГ-29 повідомив керівник канцелярії президента Польщі Павел Шрот у четвер, 9 березня. Чиновник підтвердив слова Анджея Дуди, що Польща готова передати винищувачі Україні в межах міжнародної коаліції. Країна планує передати невелику кількість МіГ-29.

«Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщею літаків МіГ-29, то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості переданих танків. Ми обов'язково зробимо це в якійсь ширшій, міжнародній коаліції, щоб Україна могла відчути цю підтримку в реальному вимірі», – повідомив Павел Шрот. Він також висловив впевненість, що у майбутньому Україна отримає винищувачі F-16.

Повітряні сили Польщі із 1989 року мають на озброєнні близько 30 радянських винищувачів МіГ-29. Також літаки цього типу є на озброєнні у Болгарії та Словаччини.

Раніше, у четвер, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща ще 8 березня погодилась на передачу винищувачів МіГ-29, а Словаччині пора ухвалити подібне рішення для надання допомоги Україні. Він підтвердив, що на зустрічі представників Польщі та Словаччини, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив готовність країни передати «зайві» МіГ-29 спільно зі Словаччиною. Про можливу передачу літаків раніше висловився і президент Польщі Анджей Дуда.

Зазначимо, Словаччина з початку березня розглядає можливість передачі 10 з 11 своїх винищувачів, які було знято з озброєння країни 2022 році, проте досі не ухвалила рішення. В міноборони країни вважають, що списані літаки не мають військової цінності для Словаччини, проте можуть допомогти Україні.