Багатоцільові винищувачі F-16

Сполучені Штати Америки не блокуватимуть передачу іншими країнами американських винищувачів F-16 Україні, якщо вони ухвалять таке рішення. Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

«США не казали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни відправляли свої F-16 в Україну», – сказано в повідомленні.

Джерела агентства кажуть, що позиція Штатів щодо F-16 для України змінилася. Якщо раніше у США вважали, що передача ЗСУ цих винищувачів спровокує Росію на ескалацію, то тепер труднощі з постачанням літаків є здебільшого логістичними.

Зауважимо, що і в самому Пентагоні теж не виключають відправку цих винищувачів Україні. Проте американські чиновники розглядають це як довгострокову перспективу, яка, ймовірно, буде вимірюватися роками, а не місяцями. Зараз у військовій допомозі нашій країні визначені інші пріоритети.

«Ми надаємо їм те, з чим, на нашу думку, вони здатні працювати, обслуговувати та підтримувати», – сказала заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ вважають, що у війні з Росією для оборони неба Україна потребує заміни застарілих радянських літаків різних типів на багатоцільові винищувачі, такі як F-16. Їх Україні потрібно близько 200 одиниць.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі «Рамштайну» для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Про можливість передати Україні літаки F-16 заявили Нідерланди, Франція та Польща.