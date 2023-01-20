Зеленський сказав, що він «щиро вдячний» за зброю, надану союзниками досі, але «час залишається зброєю Росії»

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі «Рамштайну» для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16. Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє «РБК-Україна».

За словами українського президента, надання нашій державі далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Голова держави також закликав союзників невідкладно надіслати Україні більше зброї, попередивши, що «сотні дякую – це не сотні танків». За його словами, результати єдності та підтримки союзників видно на полі бою, однак тут же зазначив, що важливо це робити швидко.

«Ні, терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли [...] у захисників свободи закінчується зброя проти нього. Війна, розпочата Росією, не допускає зволікань, і я можу вам подякувати сотні разів. Але сотні дякую – це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу дати слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», – сказав він.

Зеленський сказав, що він «щиро вдячний» за зброю, надану союзниками досі, але «час залишається зброєю Росії».

«Треба прискорюватися. Час має стати нашою загальною зброєю, як і ППО, і артилерія, і бронетехніка, і танки, про які ми ведемо переговори з вами», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн. Раніше повідомлялося, що на сьогоднішній зустрічі США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.